Южная Корея запретила употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы

Олимпийский комитет Южной Кореи дал указание своим спортсменам, участвующим в токийской Олимпиаде, не употреблять в пищу продукты из японской префектуры Фукусима.

Олимпийский комитет Южной Кореи дал указание своим спортсменам, участвующим в токийской Олимпиаде, не употреблять в пищу продукты из японской префектуры Фукусима.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс" , об этом сообщила японская газета "Иомиури симбун".

Официальный представитель южнокорейского олимпийского комитета сообщил изданию, что он предупредил спортсменов о нежелательности употреблять пищу, которая может содержать ингредиенты из Фукусимы, из-за "риска радиоактивного загрязнения", хотя оргкомитет Олимпиады и показал результаты тестов, которые свидетельствуют о безопасности продуктов из Фукусимы.

Напомним, что в 2011 году на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, вызванная мощным землетрясением и разрушительным цунами.