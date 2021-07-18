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Южная Корея запретила употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы

Южная Корея запретила употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы Олимпийский комитет Южной Кореи дал указание своим спортсменам, участвующим в токийской Олимпиаде, не употреблять в пищу продукты из японской префектуры Фукусима.
Командные
18 июля 2021 г. 06:46
Южная Корея запретила употреблять своим спортсменам пищу из Фукусимы

Олимпийский комитет Южной Кореи дал указание своим спортсменам, участвующим в токийской Олимпиаде, не употреблять в пищу продукты из японской префектуры Фукусима.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщила японская газета "Иомиури симбун".

Официальный представитель южнокорейского олимпийского комитета сообщил изданию, что он предупредил спортсменов о нежелательности употреблять пищу, которая может содержать ингредиенты из Фукусимы, из-за "риска радиоактивного загрязнения", хотя оргкомитет Олимпиады и показал результаты тестов, которые свидетельствуют о безопасности продуктов из Фукусимы.

Напомним, что в 2011 году на АЭС "Фукусима-1" произошла авария, вызванная мощным землетрясением и разрушительным цунами.

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