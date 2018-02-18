Юные дзюдоисты завоевали еще 3 медали на кубке Европы

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В испанском Фуэнгирола завершился кубок Европы по дзюдо среди юниоров.

Как передает Report, во второй день международного турнира азербайджанские дзюдоисты завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали.

В борьбе среди мужчин серебро взял Ягуб Исмаилзаде (-90 кг), бронзу- Гаджибала Джабраилов (73 кг) и Тогрул Салманов (+90 кг).

Таким образом, юные азербайджанские дзюдоисты завершили испанский турнир 1 золотой, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями.

В первый день кубка Европы золото и серебро завоевали Вюсаля Керимова и Мирага Гаджиев соответственно. Турнир в Испании является трамплином для получения лицензий на Олимпийские Игры среди юниоров в этом году в столице Аргентины Буэнос-Айресе. В кубке Европы принимал участие 471 спортсмен из 36 стран.