В Токио зарезервируют отель для карантина на случай COVID у спортсменов

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тесты на коронавирус покажут положительный результат.
Оргкомитет игр планирует зарезервировать целый отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни, что обойдется, вероятно, в несколько миллионов долларов, сообщает агентство со ссылкой на ряд неназванных источников.
Все спортсмены и члены делегаций с положительными тестами будут помещаться на десятидневный карантин и получать круглосуточную медицинскую помощь.
Члены спортивных делегаций будут проходить тесты на COVID-19 каждые четыре дня в соответствии с правилами, обнародованными в феврале. Более подробные указания по изоляции и тестированию будут даны в апреле.