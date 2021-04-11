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В Токио зарезервируют отель для карантина на случай COVID у спортсменов

В Токио зарезервируют отель для карантина на случай COVID у спортсменов Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тесты на коронавирус покажут положительный результат.
Командные
11 апреля 2021 г. 13:26
В Токио зарезервируют отель для карантина на случай COVID у спортсменов

Организаторы Олимпийских игр в Токио планируют подготовить 300 гостиничных номеров для спортсменов, у которых тесты на коронавирус покажут положительный результат.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Kyodo.

Оргкомитет игр планирует зарезервировать целый отель, расположенный в нескольких километрах от олимпийской деревни, что обойдется, вероятно, в несколько миллионов долларов, сообщает агентство со ссылкой на ряд неназванных источников.

Все спортсмены и члены делегаций с положительными тестами будут помещаться на десятидневный карантин и получать круглосуточную медицинскую помощь.

Члены спортивных делегаций будут проходить тесты на COVID-19 каждые четыре дня в соответствии с правилами, обнародованными в феврале. Более подробные указания по изоляции и тестированию будут даны в апреле.

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