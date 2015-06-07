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    ​В Москве погиб двукратный олимпийский чемпион по фехтованию

    Шариков был чемпионом Олимпийских игр 1996 и 2000 годов в командном первенстве

    Баку. 07 Июня. REPORT.AZ/ Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Сергей Шариков скончался в Москве в возрасте 40 лет.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

    "Мы все находимся в шоковом состоянии и сами пока не обладаем всей информацией", - сказала пресс-атташе Елена Гришина.

    Шариков был чемпионом Олимпийских игр 1996 и 2000 годов в командном первенстве.

    Российская делегация фехтовальщиков в данный момент находится в швейцарском Монтрё, где принимает участие в чемпионате Европы.

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