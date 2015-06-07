​В Москве погиб двукратный олимпийский чемпион по фехтованию

Баку. 07 Июня. REPORT.AZ/ Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию Сергей Шариков скончался в Москве в возрасте 40 лет.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

"Мы все находимся в шоковом состоянии и сами пока не обладаем всей информацией", - сказала пресс-атташе Елена Гришина.

Шариков был чемпионом Олимпийских игр 1996 и 2000 годов в командном первенстве.

Российская делегация фехтовальщиков в данный момент находится в швейцарском Монтрё, где принимает участие в чемпионате Европы.