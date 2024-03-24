В Баку состоялось открытие турнира по боксу "Великий Шелковый путь"

В Баку состоялась церемония открытия традиционного международного турнира по боксу среди мужчин и женщин "Великий Шелковый путь".

В Баку состоялась церемония открытия традиционного международного турнира по боксу среди мужчин и женщин "Великий Шелковый путь".

Как сообщает Report , мероприятие началось с парада команд-участниц.

Затем выступил советник президента Федерации бокса Азербайджана (ФБА) Самир Гусейнов. Он отметил, что на соревнованиях будут выступать чемпионы мира и Олимпийских игр.

"Проведение такого международного турнира в Баку является показателем развития бокса и спорта в нашей стране. Приезд сильнейших спортсменов мира на турнир "Великий Шелковый путь" очень важен в плане роста престижа турнира, повышения интереса к боксу в Азербайджане. Затем представитель Министерства молодежи и спорта Азербайджана Алинияз Мирзоев и куратор турнира Драголюб Радович рассказали о важности соревнований и пожелали участникам успехов.

Отметим, что соревнования, проходящие в Центре бокса, завершатся 28 марта. На турнире принимают участие команды Азербайджана, Узбекистана, России, Польши, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Ирана, Италии, Пакистана и Венгрии. Боксеры-мужчины будут выступать в 13 весовых категориях, а женщины - в пяти. Бои на турнире, в котором примет участие в целом 121 спортсмен, ежедневно будут начинаться в 14:00.