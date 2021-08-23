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Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии

Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии В городе Суррей, провинция Британская Колумбия трое юных канадских хоккеиста погибли в автомобильной аварии.
Командные
23 августа 2021 г. 02:38
Трое хоккеистов погибли в автомобильной аварии


В городе Суррей, провинция Британская Колумбия трое юных канадских хоккеиста погибли в автомобильной аварии.

Как передает Report , об этом сообщает клуб Западной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойл Кингз» в Twitter.

Автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. В машине находились Ронин Шарма (16 лет), Калеб Раймер (16 лет) и Паркер Магнуссон (17 лет). Все трое молодых людей погибли.

Они были хоккеистами и выступали в различных молодежных лигах. Раймер был задрафтован командой «Эдмонтон Ойл Кингз».

«Хочу выразить наши глубочайшие соболезнования от имени всей организации семье Раймер и семьям Ронина Шармы и Паркера Магнуссона.

Калеб был молодым человеком с блестящим будущим как на льду, так и за его пределами. Он был отличным товарищем по команде и отличным другом», — заявил генеральный директор «Ойл Кингз» Кирт Хилл.

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Версия на азербайджанском языке Kanada xokkeyçiləri avtomobil qəzasında həlak olublar

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