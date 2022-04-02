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Три сборные отказались играть с Россией в отборе Кубка мира по баскетболу

Три сборные отказались играть с Россией в отборе Кубка мира по баскетболу Сборная Италии по баскетболу ни при каких обстоятельствах не будет играть против команды России в отборочном турнире Кубка мира 2023 года из-за событий в Украине.
Командные
2 апреля 2022 г. 07:02
Три сборные отказались играть с Россией в отборе Кубка мира по баскетболу

Сборная Италии по баскетболу ни при каких обстоятельствах не будет играть против команды России в отборочном турнире Кубка мира 2023 года из-за событий в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Федерации баскетбола Италии.

Отмечается, что к этому бойкоту также присоединились команды Исландии и Нидерландов, которые выступают в одной отборочной группе с российскими баскетболистами.

Президент Федерации баскетбола Италии Джованни Петруччи заявил, что Международная федерация баскетбола (FIBA) уже проинформирована об этом решении.

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Версия на азербайджанском языке Rəqibləri Rusiya basketbol yığması ilə oynamaqdan imtina edib

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