Три сборные отказались играть с Россией в отборе Кубка мира по баскетболу

Сборная Италии по баскетболу ни при каких обстоятельствах не будет играть против команды России в отборочном турнире Кубка мира 2023 года из-за событий в Украине.
Как передает Report, об этом говорится в заявлении на сайте Федерации баскетбола Италии.
Отмечается, что к этому бойкоту также присоединились команды Исландии и Нидерландов, которые выступают в одной отборочной группе с российскими баскетболистами.
Президент Федерации баскетбола Италии Джованни Петруччи заявил, что Международная федерация баскетбола (FIBA) уже проинформирована об этом решении.