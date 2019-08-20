​Торжественная церемония открытия Африканских игр прошла в Марокко

Африканские игры торжественно открылись церемонией в спортивном комплексе имени принца Мулая Абдаллы в Рабате (Марокко).

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, соревнования станут 12-ми в истории континента.

Красочное шоу с применением современных цифровых технологий, участием популярных певцов и танцевальных коллективов увидели тысячи зрителей, собравшихся на трибунах. В ложе почетных гостей присутствовал брат короля, принц Мулай Рашид, председатель комиссии Африканского союза (АС) Муса Факи Махамат и другие высокопоставленные лица.

В ходе церемонии был исполнен гимн АС, Олимпийский гимн и национальный гимн Марокко. Об открытии Африканских игр - 2019, которые продлятся до 31 августа, объявил принц Мулай Рашид.