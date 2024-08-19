Сборные Азербайджана по баскетболу примут участие в Кубке Европы

Мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 примут участие в Кубке Европы, который пройдет с 22 по 25 августа в Вене.

Мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 примут участие в Кубке Европы, который пройдет с 22 по 25 августа в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола, первыми на площадку выйдут представительницы женской сборной. 22 августа они встретятся со сборными Испании и Австрии. Первая игра против Испании начнется в 15:40 по бакинскому времени, а вторая — против Австрии в 19:15.

Мужская сборная начнет свои выступления 23 августа. В 15:40 по бакинскому времени команда сыграет против сборной Нидерландов, а в 19:15 — против Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группах, пройдут в 1/4 финала.