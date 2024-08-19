О нас

Сборные Азербайджана по баскетболу примут участие в Кубке Европы

Сборные Азербайджана по баскетболу примут участие в Кубке Европы Мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 примут участие в  Кубке Европы, который пройдет с 22 по 25 августа в Вене.
Командные
19 августа 2024 г. 12:22
Сборные Азербайджана по баскетболу примут участие в Кубке Европы

Мужская и женская сборные Азербайджана по баскетболу 3x3 примут участие в Кубке Европы, который пройдет с 22 по 25 августа в Вене.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Федерации баскетбола, первыми на площадку выйдут представительницы женской сборной. 22 августа они встретятся со сборными Испании и Австрии. Первая игра против Испании начнется в 15:40 по бакинскому времени, а вторая — против Австрии в 19:15.

Мужская сборная начнет свои выступления 23 августа. В 15:40 по бакинскому времени команда сыграет против сборной Нидерландов, а в 19:15 — против Австрии.

Команды, занявшие первые два места в группах, пройдут в 1/4 финала.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın basketbol milliləri Avropa Kubokunda mübarizə aparacaq

Самое читаемое

Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
Полад Бюльбюльоглу: Азербайджан заинтересован в присоединении к БРИКС
18 августа 2024 г. 16:31
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
Коротченко: Азербайджан определяет тренды современной международной политики
18 августа 2024 г. 14:52
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
Названо число иностранцев, подавших заявки на постоянное проживание в Азербайджане
14 августа 2024 г. 13:03
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
Завтра в Азербайджане ожидается дождливая погода
14 августа 2024 г. 13:19
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
Новый посол Армении в Москве Арсенян: Кто такой, как изменит отношения с РФ
16 августа 2024 г. 00:10
На каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
ФотоНа каких улицах и проспектах Баку ограничено движение транспорта?
14 августа 2024 г. 12:27
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
В большинстве районов Баку и на Абшероне два дня не будет питьевой воды
19 августа 2024 г. 08:25
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
Национальная гидрометеорологическая служба обратилась к населению в связи с продолжающейся непогодой
13 августа 2024 г. 16:59
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
Завтра в некоторых регионах Азербайджана ветер усилится
14 августа 2024 г. 09:59
Завтра в Баку температура воздуха поднимется до 33°
Завтра в Баку температура воздуха поднимется до 33°
17 августа 2024 г. 13:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi