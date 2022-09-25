Сборная мира впервые в истории завоевала трофей Кубка Лэйвера

Сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел грека Стефаноса Циципаса и принес представителям мира победу на этом турнире.

Сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел грека Стефаноса Циципаса и принес представителям мира победу на этом турнире.

Как передает Report, счет перед последним поединком соревнований - 13:8.

В заключительный день соревнований команде мира удалось одержать три победы в трех матчах и заработать девять очков, что позволило им оторваться от европейских теннисистов в общем рейтинге. Победителями Кубка Лэйвера стали Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Алекс де Минор, Тейлор Фритц и Диего Шварцман.

В программе турнира также запланирован матч между представителем США Тейлором Фритцем и норвежцем Каспером Руудом, однако турнирного значения он уже не несет. До этого Кубок Лэйвера неизменно выигрывала команда Европы.