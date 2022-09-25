О нас

Сборная мира впервые в истории завоевала трофей Кубка Лэйвера

Сборная мира впервые в истории завоевала трофей Кубка Лэйвера Сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел грека Стефаноса Циципаса и принес представителям мира победу на этом турнире.
Командные
25 сентября 2022 г. 22:07
Сборная мира впервые в истории завоевала трофей Кубка Лэйвера

Сборная мира впервые стала победителем Кубка Лэйвера, который проходит в Лондоне. Американский теннисист Фрэнсис Тиафо одолел грека Стефаноса Циципаса и принес представителям мира победу на этом турнире.

Как передает Report, счет перед последним поединком соревнований - 13:8.

В заключительный день соревнований команде мира удалось одержать три победы в трех матчах и заработать девять очков, что позволило им оторваться от европейских теннисистов в общем рейтинге. Победителями Кубка Лэйвера стали Феликс Оже-Альяссим, Фрэнсис Тиафо, Томми Пол, Джек Сок, Алекс де Минор, Тейлор Фритц и Диего Шварцман.

В программе турнира также запланирован матч между представителем США Тейлором Фритцем и норвежцем Каспером Руудом, однако турнирного значения он уже не несет. До этого Кубок Лэйвера неизменно выигрывала команда Европы.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
Китайские корабли и самолеты окружили Тайвань
19 сентября 2022 г. 16:16
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
Цены на нефть незначительно изменились под влиянием внешних факторов
20 сентября 2022 г. 09:54
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
Заместитель министра: В Азербайджане нет творческой индустрии
20 сентября 2022 г. 12:32
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
В Азербайджане сократят перечень запрещенных  для женщин профессий
20 сентября 2022 г. 16:00
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
Восстановлен интервал движения поездов в бакинском метро
20 сентября 2022 г. 22:23
При крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
ФотоПри крушении вертолета в Турции погибли граждане РФ
21 сентября 2022 г. 19:48
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
Министр здравоохранения Турции посетит Азербайджан
22 сентября 2022 г. 00:48
В Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
ФотоВ Швейцарии представлен энергетический и логистический потенциал Азербайджана
23 сентября 2022 г. 10:29
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
Калын: В этой войне Турция на стороне Украины
23 сентября 2022 г. 22:58
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
ЕК: Будущее Украины начинается в ее школах
24 сентября 2022 г. 11:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi