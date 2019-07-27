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Сборная Азербайджана завершила выступление на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале

​Сборная Азербайджана завершила свое выступление

Сборная Азербайджана завершила свое выступление на XV Летнем европейском юношеском олимпийском фестивале (EYOF).

Как сообщает Report, напоследок сборная Азербайджана по дзюдо уступила во второй утешительной встрече итальянцам со счетом 3:4.

Таким образом, сборная Азербайджана с 10 золотыми, 7 серебряными и 6 бронзовыми медалями расположилась на 2-м месте. Пока возглавляет турнирную таблицу сборная России, в копилке которой 27 золотых, 16 серебряных и 20 бронзовых медалей. На третьем месте сборная Турции с 10 золотыми, 5 серебряными и 10 бронзовыми медалями. Соревнования пока продолжаются, так что список медалистов еще может измениться.

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