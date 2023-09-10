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Сборная Азербайджана по конному поло вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Азербайджана по конному поло вышла в финал чемпионата Европы Сборная Азербайджана уверенно продолжает победную серию на 14-м чемпионате Европы по конному поло в немецком Дюссельдорфе.
Командные
10 сентября 2023 г. 11:48
Сборная Азербайджана по конному поло вышла в финал чемпионата Европы

Сборная Азербайджана уверенно продолжает победную серию на 14-м чемпионате Европы по конному поло в немецком Дюссельдорфе.

Об этом Report сообщили в Государственной пограничной службе (ГПС) Азербайджан.

В ведомстве отметили, что 9 сентября сборная Азербайджана встретилась с командой Австрии в полуфинальной стадии, одержала очередную победу и вышла в финал.

Сборная, начавшая борьбу с форой в -1,5 мяча (6-8), в общей сложности забила 6 голов и разгромила соперника со счетом 6-3,5. Автором трех мячей стал Тарлан Гурбаналиев, двух - Хоакин Копелло, еще один мяч забросил Эльчин Джамаллы.

В другом полуфинальном матче турнира, который прошел между Германией и Испанией, испанцы одержали победу со счетом 7-5.

Финальная встреча между сборными Азербайджана и Испании состоится сегодня.

Напомним, что в первой игре чемпионата азербайджанская команда обыграла соперников из Испании со счетом 6:5.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan yığması Avropa çempionatının finalına yüksəlib

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