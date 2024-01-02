Сборная Азербайджана отправилась в Литву для участия в чемпионате EEVZA

Сборная Азербайджана отправилась в Литву для участия в чемпионате EEVZA

Сборная Азербайджана по волейболу среди девушек (U-20) отправилась в литовский город Шяуляй, где примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA).

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Сборная Азербайджана по волейболу среди девушек (U-20) отправилась в литовский город Шяуляй, где примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA). Как сообщает Report, сборная Азербайджана встретится с соперниками из Латвии, Украины, Литвы, Эстонии и Польши. Свой первый матч наша сборная проведет 3 января против Эстонии. Согласно регламенту турнира, который является отборочным соревнованием на Евро-2024, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства. Турнир в Литве пройдет 3-7 января. Подпишитесь на наш Telegram канал