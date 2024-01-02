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Сборная Азербайджана отправилась в Литву для участия в чемпионате EEVZA

Сборная Азербайджана отправилась в Литву для участия в чемпионате EEVZA Сборная Азербайджана по волейболу среди девушек (U-20) отправилась в литовский город Шяуляй, где примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA).
Командные
2 января 2024 г. 12:35
Сборная Азербайджана отправилась в Литву для участия в чемпионате EEVZA

Сборная Азербайджана по волейболу среди девушек (U-20) отправилась в литовский город Шяуляй, где примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA).

Как сообщает Report, сборная Азербайджана встретится с соперниками из Латвии, Украины, Литвы, Эстонии и Польши.

Свой первый матч наша сборная проведет 3 января против Эстонии.

Согласно регламенту турнира, который является отборочным соревнованием на Евро-2024, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства.

Турнир в Литве пройдет 3-7 января.

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Версия на азербайджанском языке EEVZA çempionatında iştirak edəcək Azərbaycan millisi Litvaya yollanıb

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