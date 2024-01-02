Сборная Азербайджана отправилась в Литву для участия в чемпионате EEVZA

Сборная Азербайджана по волейболу среди девушек (U-20) отправилась в литовский город Шяуляй, где примет участие в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA).
Как сообщает Report, сборная Азербайджана встретится с соперниками из Латвии, Украины, Литвы, Эстонии и Польши.
Свой первый матч наша сборная проведет 3 января против Эстонии.
Согласно регламенту турнира, который является отборочным соревнованием на Евро-2024, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства.
Турнир в Литве пройдет 3-7 января.