Сборная Азербайджана на чемпионате Европы по борьбе стала третьей

Баку. 7 мая. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по борьбе заняла третье место на чемпионате Европы среди взрослых в России в г. Каспийск.

Как передает Report, в командных соревнованиях первое место заняла Россия, второе - Турция.

Всего в турнире азербайджанские борцы завоевали 4 золотых, 5 серебряных и 9 бронзовых медалей.

Отметим, что борцы вольного стиля сборной Азербайджана завоевали восемь наград: Гиорги Эдишерашвили (57 кг) и Гаджи Алиев (65 кг) стали чемпионами, Александр Гостиев (86 кг) и Шариф Шарифов (92 кг) проиграли в финале, а Муртузали Муслимов (70 кг), Джабраил Гасанов (79 кг), Нурмагомед Гаджиев (97 кг) и Джамаледдин Магомедов (125 кг) завоевали бронзовые медали.