Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде

Российские боксеры не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.

Российские боксеры не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи", - сказала Кириенко.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, при этом они не будут допущены до всех командных соревнований.