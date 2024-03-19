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Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде

Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде Российские боксеры не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.
Командные
19 марта 2024 г. 18:00
Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде

Российские боксеры не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

"Российские боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе. Мы не можем изменить своей Родине! Мы никого не осуждаем, но у нас четкая сформированная позиция. Это мнение всей боксерской семьи", - сказала Кириенко.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, при этом они не будут допущены до всех командных соревнований.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya boksçuları Yay Olimpiya Oyunlarında iştirakdan imtina ediblər

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