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    Путин сыграл в хоккей на Красной площади - ВИДЕО

    Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги. 

    Как передает Report, на этот раз борьба развернулась на ГУМ-катке на Красной площади.

    Составы команд традиционные: в частности, на лёд вышли министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.

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