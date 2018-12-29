Путин сыграл в хоккей на Красной площади - ВИДЕО

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Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин принял участие в товарищеском матче Ночной хоккейной лиги.
Как передает Report, на этот раз борьба развернулась на ГУМ-катке на Красной площади.
Составы команд традиционные: в частности, на лёд вышли министр обороны Сергей Шойгу, прославленные ветераны хоккея Алексей Касатонов, Павел Буре и Вячеслав Фетисов.
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