Победа бакинских дзюдоистов на турнире в Товузе - ВИДЕО

В Олимпийском комплексе в Товузе по инициативе министерство молодежи и спорта, также федерации дзюдо прошли два турнира с участием дзюдоистов.

Как передает Report со ссылкой на федерацию дзюдо Азербайджана, чемпионами «Кубка Федерации» стала юношеская команда дзюдоистов из Баку. Второе место заняла сборная Сумгайыта. "Тройку" призеров замкнула команда "Северо-Запада".

По окончания турнира победители и призеры были награждены со стороны министерство молодежи и спорта, а также федерации дзюдо Азербайджана соответствующими медалями и кубками.