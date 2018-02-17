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    Оргкомитет Олимпиады-2018 запретил рукопожатия в хоккее

    Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков© HockeyShot

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Оргкомитет Олимпийских игр 2018 года принял решение отменить церемонию предматчевых и послематчевых рукопожатий в хоккее после многочисленных случаев заболевания норовирусной инфекцией, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

    "Организационный комитет ОИ 2018 заменил рукопожатие капитанов до игры и послематчевое рукопожатие команд отбиванием кулачков. Это сделано в связи со случаями заболевания норовирусом. Забота о гигиене!", - говорится в сообщении.

    В оргкомитете Игр-2018 сообщили, что 45 заболевших норовирусом остается на карантине. Всего число заразившихся норовирусной инфекцией на Играх - около 250 человек.

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