​Определились команды-соперницы "Локомотива" и "Азерйол" в кубках Европы

Баку. 28 января. REPORT.AZ/ Определились команды-соперницы женских волейбольных команд Азербайджана в кубках Европы.
Как сообщает Report, продолжающая борьбу в Лиге чемпионов команда "Локомотив" стала соперницей швейцарского "Волеро".
В составе представляющей Цюрих команды также выступает член сборной Азербайджана Наталья Мамедова.
На этапе Челендж кубка CEV "Азерйол" встретится с итальянской командой "Игорь Горгонзола".
Отметим, что первые встречи пройдут в Баку 9-11 февраля. Ответная игра состоится 22-24 марта в Цюрихе.
Sport DepartmentАвтор новости
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