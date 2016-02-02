​Олимпиада в Бразилии пройдет, несмотря на эпидемию Зика

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Власти Бразилии не намерены отменять Олимпиаду из-за вируса Зика. Риск заразиться вирусом у спортсменов нулевой, инфекция опасна лишь беременным.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава администрации президента страны Жак Вагнер.

Олимпиада в Рио-де-Жанейро пройдет с 5 по 21 августа.

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию лихорадки Зика мировой угрозой. Ранее ВОЗ допустила, что число заражений в Южной и Северной Америках достигнет трёх-четырех миллионов.

Вирус Зика переносят комары. Особую опасность он представляет для беременных: инфекция вызывает повреждение мозга и микроцефалию у младенцев - они рождаются с неестественно маленькой головой.