О нас

Обсужден вопрос допуска спортсменов РФ и Беларуси к международным соревнованиям

Обсужден вопрос допуска спортсменов РФ и Беларуси к международным соревнованиям Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.
Командные
9 июня 2023 г. 06:37
Обсужден вопрос допуска спортсменов РФ и Беларуси к международным соревнованиям

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт МОК, Бах поблагодарил Макрона за выступление на саммите G7, в котором он заявил о необходимости автономии спорта, а также поддержал рекомендации МОК относительно участия атлетов из России и Беларуси в соревнованиях.

Главы МОК и Франции пришли к общему мнению, что решение о выступлении россиян и белорусов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже нужно принять в надлежащее время. Стороны договорились сотрудничать по данному вопросу.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. После этого были отменены или перенесены международные соревнования, которые планировалось провести на территории России.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Rusiya və Belarus idmançılarının beynəlxalq yarışlara buraxılması məsələsi müzakirə olunub

Самое читаемое

Почтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
ФотоПочтена память журналиста-шехида Магеррама Ибрагимова
2 июня 2023 г. 14:13
В НАР проходит сессия на тему Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура
ФотоВ НАР проходит сессия на тему "Потенциал зеленой энергии Нахчывана и Восточного Зангезура"
3 июня 2023 г. 12:07
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на тестовые задания по IV группе специальностей
3 июня 2023 г. 17:43
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
В Сабирабаде 48-летний мужчина нанес себе ножевые ранения
4 июня 2023 г. 09:34
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
Нефть подорожала после решения ОПЕК+ о сокращении добычи
5 июня 2023 г. 10:11
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
Молдова и Украина подпишут соглашение о строительстве моста через Днестр
5 июня 2023 г. 12:20
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
Глава МИД Азербайджана рассказал о постконфликтных усилиях на спецзаседании Постоянного совета ОБСЕ
6 июня 2023 г. 18:20
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
МЧС обратилось к населению в связи с нестабильной погодой
7 июня 2023 г. 10:58
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
Посол доброй воли ЮНЕСКО: Возобновившиеся переговоры между Баку и Ереваном очень обнадеживают
7 июня 2023 г. 13:21
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
За последние сутки в Азербайджане 4 человека заразились коронавирусом, 2 скончались
7 июня 2023 г. 20:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi