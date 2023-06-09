Обсужден вопрос допуска спортсменов РФ и Беларуси к международным соревнованиям

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили вопрос допуска российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт МОК, Бах поблагодарил Макрона за выступление на саммите G7, в котором он заявил о необходимости автономии спорта, а также поддержал рекомендации МОК относительно участия атлетов из России и Беларуси в соревнованиях.

Главы МОК и Франции пришли к общему мнению, что решение о выступлении россиян и белорусов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже нужно принять в надлежащее время. Стороны договорились сотрудничать по данному вопросу.

Напомним, что Международный олимпийский комитет в конце февраля 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить от участия в соревнованиях российских и белорусских спортсменов. После этого были отменены или перенесены международные соревнования, которые планировалось провести на территории России.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы.