​Названы лучшие спортсмены 2015 года - СПИСОК

24 декабря, 2015 20:04

Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта обнародовало имена лучших спортсменов 2015 года. Как сообщает Report, в лучшую десятку попали следующие спортсмены: 1. Эльвин Мемишзаде (бокс). 2. Боянка Костова (тяжелая атлетика). 3. Мария Стадник (женская борьба). 4. Расул Чунаев (греко-римская борьба). 5. Гаджи Алиев (вольная борьба). 6. Олег Степко (спортивная гимнастика). 7. Тогрул Аскеров (вольная борьба). 8. Радик Исаев (тхэквондо). 9. Рафаэль Агаев (каратэ). 10. Ильхам Закиев (паратхэквондо).