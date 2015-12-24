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    ​Названы лучшие спортсмены 2015 года - СПИСОК

    Министерство молодежи и спорта определило 10 лучших спортсменов

    Баку. 24 декабря. REPORT.AZ/ Министерство молодежи и спорта обнародовало имена лучших спортсменов 2015 года.

    Как сообщает Report, в лучшую десятку попали следующие спортсмены:

    1. Эльвин Мемишзаде (бокс).

    2. Боянка Костова (тяжелая атлетика).

    3. Мария Стадник (женская борьба).

    4. Расул Чунаев (греко-римская борьба).

    5. Гаджи Алиев (вольная борьба).

    6. Олег Степко (спортивная гимнастика).

    7. Тогрул Аскеров (вольная борьба).

    8. Радик Исаев (тхэквондо).

    9. Рафаэль Агаев (каратэ).

    10. Ильхам Закиев (паратхэквондо). 

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