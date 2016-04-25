​Наставник сборной Казахстана: Предложение возглавить сборную Азербайджана было весьма заманчивым

Баку. 25 апреля. REPORT.AZ/ Главный тренер сборной Казахстана по футзалу и клуба "Кайрат" Какау не принял предложение сборной Азербайджана. Как передает Report, об этом бразильский специалист сказал в интервью на официальном сайте клуба "Кайрат".

Он отметил, что предложение возглавить сборную Азербайджана было весьма заманчивым не только с финансовой точки зрения: "Но в случае согласия мне пришлось бы покинуть и АФК "Кайрат". А я связан контрактными обязательствами с клубом до мая 2018-го года. Поэтому я в любой момент готов подписать соглашение с Футбольной федерацией Казахстана о продлении моих полномочий в сборной Казахстана".

"У меня был разговор с президентом федерации футбола Казахстана Ерланом Кожагапановым после стыкового матча против Польши, и я дал слово продолжить работу до завершения чемпионата мира в Колумбии. А я привык держать свои обещания. Тем более, мне хочется продолжить работу в Казахстане. Учтите, почти четыре года я проработал с национальной командой без какого-либо контракта. Но я не обращал на это внимание, потому что Казахстан - мой второй дом. У меня много друзей во всех уголках этой прекрасной страны, поэтому не легко будет ее покидать", - заявил Какау.

"Еще раз благодарю азербайджанскую сторону за столь интересное предложение, но сейчас бросить своих парней не могу", - добавил наставник казахстанской сборной.

Отметим, что несколько дней назад президент Федерации футзала Азербайджана Заур Ахундов заявил, что Какау выразил желание работать в Азербайджане: "Мы не говорили с ним, он сам предложил свою кандидатуру". Пост главного тренера сборной Азербайджана по футзалу освободился после того, как Тино Перес отказался продлевать контракт с командой.