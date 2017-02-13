На предстоящем в Марнеули чемпионате Грузии по боксу будут бороться семеро азербайджанцев

Тбилиси. 13 февраля. REPORT.AZ/ 15-19 февраля на территории компактного проживания азербайджанцев – в грузинском городе Марнеули пройдет чемпионат Грузии по боксу среди молодежи.

Как сообщает грузинское бюро Report, на чемпионате, организованном Национальной федерацией бокса Грузии, примут также участие семеро молодых азербайджанцев, являющихся гражданами Грузии.

Кроме азербайджанцев, свои силы здесь испытают грузинские спортсмены и представители других национальностей.

Чемпионат будет организован в зале Ata Holdinq в Марнеули.