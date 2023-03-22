Международная федерация хоккея продлила отстранение РФ и Беларуси от турниров под своей эгидой

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2023/24.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) продлил отстранение сборных России и Беларуси от международных соревнований на сезон-2023/24.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба организации.

"Совет IIHF рассмотрел риски безопасности, связанные с возвращением на соревнования под эгидой IIHF российских и белорусских сборных и клубов. На основании оценки рисков совет IIHF определил, что возвращение сборных России и Беларуси пока не является безопасным. Таким образом, сборные России и Беларуси пропустят сезон-2023/24", - говорится в заявлении федерации.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации в Украине. Сборные России и Беларуси решению IIHF после рекомендаций МОК пропустили чемпионат мира 2022 года и не сыграют на турнире в Тампере и Риге, который пройдет с 12 по 28 мая. После решения IIHF россияне пропустят чемпионат мира 2024 года в чешских Праге и Остраве.