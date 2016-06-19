Косаченко: Гран-при Европы в Баку станет лучшим по итогам сезона "Формулы-1"

Баку. 19 Июнь. REPORT.AZ/ Гран-при Европы в Баку станет лучшим по итогам сезона-2016 чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает Report, такое мнение ТАСС высказала известный менеджер Оксана Косаченко.

"После разговора с командами, а я поговорила чуть ли не со всеми, стало понятно, что в следующем году в Азербайджан приедет гораздо больше гостей, можно рассчитывать, что иностранцы в большом количестве посетят Баку. Но для первого Гран-при сделано очень много. Поверьте, когда в конце года будут подводить итоги, это будет лучший Гран-при сезона. С точки зрения организации вообще нет никаких вопросов, все сделано замечательно", - отметила Косаченко.

"Здесь было сделано очень много для того, чтобы гонка прошла на высоком уровне, - продолжила она. - Было много неспецифичных для России добавок - великолепная программа открытия, очень большая зона отдыха для гостей, именитые артисты, которые дополняли развлекательную программу.

Единственное, я бы посоветовала подтянуть работу внутри страны, нужно рассказывать населению, что такое гонки "Формулы-1", чтобы местные болельщики покупали билеты и приезжали на трибуны, большая часть которых была заполнена иностранцами - россиянами, которые были везде".

По словам собеседницы ТАСС, на зрелищность гонки повлияли незнание командами трассы. "Если говорить с точки зрения спорта, понятно, что тут много неожиданностей в силу того, что это новый Гран-при - ни одна команда не имела правильной информации о том, как правильно готовить автомобили к трассе. Печально, что наш Даня не доехал до финиша, но надеюсь, что выводы будут сделаны и следующий Гран-при ожидается более интересным. Похожие проблемы были и у Дани, и у Карлоса - с этим в команде разберутся ".

Следующий этап состоится в Австрии с 1 по 3 июля.