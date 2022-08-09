Конья-2021: Волейболисты сборной Азербайджана победили команду Судана

Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела свой первый матч на 5-х Исламских играх солидарности, проходящих в турецком городе Конья.
Как сообщает сотрудник Report, командированный в Конью, в матче первого тура в группе А соперником сборной стала команда Судана.
Встреча завершилась победой сборной Азербайджана - 3:0. Подопечные Парвиза Самадова выиграли в первом сете со счетом 25:13, во втором - 25:20, а в третьем - 25:22.
Следующий матч сборная Азербайджана проведет 11 августа против сборной Камеруна.