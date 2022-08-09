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Конья-2021: Волейболисты сборной Азербайджана победили команду Судана

Конья-2021: Волейболисты сборной Азербайджана победили команду Судана Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела свой первый матч на 5-х Исламских играх солидарности, проходящих в турецком городе Конья.
Командные
9 августа 2022 г. 12:36
Конья-2021: Волейболисты сборной Азербайджана победили команду Судана

Мужская сборная Азербайджана по волейболу провела свой первый матч на 5-х Исламских играх солидарности, проходящих в турецком городе Конья.

Как сообщает сотрудник Report, командированный в Конью, в матче первого тура в группе А соперником сборной стала команда Судана.

Встреча завершилась победой сборной Азербайджана - 3:0. Подопечные Парвиза Самадова выиграли в первом сете со счетом 25:13, во втором - 25:20, а в третьем - 25:22.

Следующий матч сборная Азербайджана проведет 11 августа против сборной Камеруна.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKonya-2021: Azərbaycan voleybol yığması Sudana qalib gəlib

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