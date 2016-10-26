"Кливленд" обыграл "Нью-Йорк" в стартовом матче нового сезона НБА

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Действующий чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Кливленд" на своей площадке со счетом 117:88 обыграл "Нью-Йорк" в стартовом матче нового сезона.

Как передает Report, в составе победителей трипл-дабл оформил Леброн Джеймс (19 очков, 11 подборов, 14 передач). Последний раз трипл-дабл в матче-открытии сезона оформлял Джейсон Кидд (2006 год).

Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кливленда" Кайри Ирвинг, набравший 29 очков. В составе "Нью-Йорка" больше всех набрал Кармело Энтони (19).