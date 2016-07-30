​IWF отстранила российских тяжелоатлетов от Олимпиады в Рио

Баку. 29 Июля. REPORT.AZ/ Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила сборную России по тяжелой атлетике до участия в Олимпиаде-2016.

Как передает Report, об этом сообщается на официальном сайте организации.

Отмечается, что исполнительный комитет IWF "тщательно изучил вопрос", при этом в исследование попали документы из доклада комиссии Макларена.

"Татьяна Каширина и Анастасия Романова были отстранены ОКР ранее. Еще четыре спортсмена были упомянуты в докладе Макларена", — говорится в сообщении федерации.

В IWF назвали статистику российских тяжелоатлетов "шокирующей и неутешительной", подчеркнув, что они (спортсмены и Федерации тяжелой атлетики России) создали себе "сомнительную репутацию".

"В свете вышеизложенного исполком принял решение об отзыве назначения российского технического представителя на Олимпийские игры", — резюмирует IWF.

Квоты российских тяжелоатлетов на Олимпиаду отошли у женщин — Албании, Грузии, Молдавии; у мужчин — Бельгии, Хорватии, Сальвадору, Монголии, Сербии.

Бывший главный тренер российской сборной по тяжелой атлетике Давид Ригерт уже назвал данное решение федерации "настоящим бандитизмом", подчеркнув, что данное решение может положить конец карьере целого поколения спортсменов.