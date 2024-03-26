Германия введет контроль на границах во время Евро-2024

Власти Германии в рамках контртеррористических мер будут проводить контроль на всех своих границах во время Евро-2024 в июне и июле.

Власти Германии в рамках контртеррористических мер будут проводить контроль на всех своих границах во время Евро-2024 в июне и июле.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают немецкие СМИ.

Глава МВД страны Нэнси Фезер отметила, что такие меры нужны для "предотвращения возможного въезда агрессивно настроенных преступников".

По ее словам, "это необходимо, чтобы максимально обеспечить безопасность на крупном международном событии".

Германия уже на время ввела проверки на своей восточной и южной границе с Польшей, Чехией, Австрией и Швейцарией из-за опасений потоков нелегальных мигрантов.

Евро-2024 начнется 14 июня с матча между сборными Германии и Шотландии. Турнир в этом году пройдет на территории Германии.

Германия входит в Шенгенскую зону, участники которой отменяют пограничный контроль на внутренних границах. Однако в случае чрезвычайных событий этот контроль разрешается на время возобновлять.