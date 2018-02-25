Германия повторила рекорд Канады по количеству золотых медалей на зимних Играх

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Олимпийская сборная Германии, завоевавшая на зимних Играх в Пхёнчхане уже 14 золотых медалей, повторила рекорд Канады, добившейся аналогичного достижения в 2010 году — на домашних соревнованиях в Ванкувере.

Как передает Report, в розыгрыше остаётся ещё два комплекта наград.

Немецкие хоккеисты в финале встретятся с россиянами, начало матча – в 8:10 по бакинскому времени. Кроме того, сегодня у немцев есть шансы побороться за медали в женском марафоне классическим стилем. На старт выйдут Штефани Бёлер, Катарина Хенниг и Виктория Карль.

По 13 золотых медалей завоёвывали СССР (1976 год) и Норвегия (2002, 2018).