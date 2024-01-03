EEVZA: Сборная Азербайджана сегодня проведет свою первую игру

Сборная Азербайджана по волейболу среди девушек (U-20) сегодня проведет свою первую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA) в литовском городе Шауляй.

Сборная Азербайджана по волейболу среди девушек (U-20) сегодня проведет свою первую игру на чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации волейбола (EEVZA) в литовском городе Шауляй.

Как сообщает Report, команда, главным тренером которой является Шахин Чатман, встретится со сборной Эстонии.

Матч начнется в 14:00 по бакинскому времени.

В ближайшие дни азербайджанские волейболистки также сыграют со сборными Латвии, Украины и Польши.

Стоит отметить, что соревнования, которые будут проходить до 7 января, являются отборочными к ЕВРО-2024. Согласно регламенту турнира, команда, занявшая первое место, получит путевку в финальный этап континентального первенства.