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    Датский баскетболист обнаружен мертвым в собственном доме

    Тело спортсмена обнаружено сотрудниками клуба

    Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Член бельгийского баскетбольного клуба "Шарлеруа" Расмус Ларсен найден мертвым в собственном доме.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, 20-летний игрок скончался незадолго до встречи перед матчем плей-офф чемпионата страны с "Остенде".

    Датский игрок не появился на собрании перед игрой, после чего сотрудники клуба отправились домой к Ларсену, где и обнаружили его труп.

    Из-за трагедии встреча с "Остенде" была перенесена.

    Отметим, что Ларсен стал третьим спортсменом, умершим в Бельгии за последнюю неделю. Ранее от сердечного приступа скончались футболист "Локерен" Грегори Мертенс и игрок команды "Берсхот Вилрейк" Тим Никот.

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