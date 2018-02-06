Чемпионат Европы: Сборная Азербайджана должна одолеть сегодня Португалию, чтобы стать соперником российской сборной

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана по футзалу проведет сегодня матч 1/4 финала чемпионата Европы, проходящего в столице Словении Любляне. Как сообщает Report, ее соперником станет сборная Португалии.

Эти команды встречаются в 12 раз за свою историю. В предыдущих 11 играх 8 раз побеждала команда Португалии, 3 матча закончились ничьей. Во времена наилучших результатов сборной Азербайджана пиренейцы помешали пройти дальше в полуфинале чемпионата Европы в 2010 году в серии пенальти, в 2016 году в 1/4 финала чемпионата мира, выиграв со счетом 3:2.

В групповом этапе сборная Португалии обыграла Румынию со счетом 4:1, Украину - 5:3 и вышла в 1/4 финала как лидер группы. Сборная Азербайджана обыграла Францию со счетом 5:3, но уступила Испании с минимальным счетом 0:1 и вышла в очередной этап со второго места в группе.

Победитель встречи Азербайджан – Португалия в полуфинале встретиться со сборной России, которая в 1/4 финала одолела Словению - 2:0.

В другом полуфинале Казахстан померится силами с победителем матча между Украиной и Испанией.

Чемпионат Европы

1/4 финала

6 февраля

21:00. Португалия – Азербайджан

Судьи: Андрей Черны (Чехия), Саша Томич (Хорватия), Камиль Четин (Турция)

Арена "Стожице".