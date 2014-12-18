 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Центр спортивных исследований приступил к отбору победителей года

    ЦСИ увеличил количество номинаций

    Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований (ЦСИ) во второй раз планирует осуществить проект "Победители года".

    Как сообщили Report из центра, проект пройдет в несколько этапов.

    Первый этап - по итогам 2014 года по различным номинациям проведут опрос между спортивными журналистами ведущих СМИ. В отличие от прошлогоднего опроса, на этот раз респондентам предоставят возможность выбрать победителей не по 7-ми, а по 8-ми номинациям:

    1. Спортивный деятель года;

    2. Местный футболист года;

    3. Местный спортсмен года (по другим видам);

    4. Иностранный спортсмен года (по всем видам);

    5. Команда года (по всем коллективным видам спорта);

    6. Главный тренер года (по всем видам спорта);

    7. Спортивный журналист года;

    8. Пресс-секретарь года

    С другой стороны, по большинству номинаций предложат конкретных кандидатов. В то же время, респондентам предоставят возможность указать своего кандидата. Каждый респондент сможет проголосовать за одного человека, либо указать собственную кандидатуру, что преследует целью упростить отбор.

    Второй этап - после завершения опроса Экспертная комиссия Центра спортивных исследований на основе голосов определит победителей.

    Третий этап - на мероприятии с участием представителей СМИ и спортивной общественности победителям вручат ценные подарки.

    Экспертная комиссия ЦСИ предлагает следующих кандидатов:

    1. Спортивный деятель года

    - Азад Рагимов - министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор I Европейских игр "Баку-2015"

    - Чингиз Гусейнзаде - вице-президент Национального олимпийского комитета

    - Ровнаг Абдуллаев - президент АФФА

    - Фазиль Мамедов - президент Федерации борьбы Азербайджана и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана

    - Другие (имя и фамилия кандидата)

    2. Спортсмен года

    - Гаджи Алиев (чемпион Европы и мира по свободной борьбе)

    - Амиль Гасымов (чемпион мира по самбо)

    - Саид Гулиев (олимпийский чемпион среди юношей по таэквондо)

    - Борис Етов (талантливый спортсмен, принесший Азербайджану первую олимпийскую медаль в гребле)

    - Полина Рагимова (волейбол, южно-корейский клуб "Hyunday" и национальная команда Азербайджана)

    - Яна Алексеева (серебряный призер чемпионата мира по боксу)

    - Другие (имя и фамилия кандидата)

    3. Местный футболист года

    - Кара Караев ("Карабах")

    - Бадави Гусейнов ("Карлсруэ", Германия)

    - Рахид Амиргулиев ("Хазар-Лянкяран")

    - Миргусейн Сеидов ("Нефтчи")

    - Другие (имя и фамилия кандидата)

    4. Иностранный спортсмен года

    - Эрнест Нфор ("Нефтчи")

    - Рейнальдо дос Сантос Силва ("Карабах")

    - Ричард Алмейда ("Карабах")

    - Аниш Гири ("SOCAR Azerbaijan")

    - Тори Диксон ("Рабите")

    - Другие (имя и фамилия кандидата)

    5. Команда года (по коллективным видам спорта)

    - Национальная женская волейбольная команда Азербайджана

    - футбольная команда "Карабах"

    - юношеская сборная футбольная команда Азербайджана до 17 лет

    - Сборная команда по групповым упражнениям по художественной гимнастике

    - клуб бокса "Baku Fires"

    - Другие (имя и фамилия кандидата)

    6. Главный тренер года (по всем видам спорта)

    - Беюкага Гаджиев (бывший главный тренер "Нефтчи")

    - Гурбан Гурбанов ("Карабах")

    - Александр Червяков (Азербайджанская женская сборная по волейболу)

    - Нурипаша Талыбов ("Baku Fires")

    - Другие (имя и фамилия кандидата)

    7. Спортивный журналист года

    8. Пресс-секретарь года

    Отметим, что первый проект был осуществлен в конце 2013 года. Опрос с участием 34-х СМИ вызвал достаточный резонанс. Победителей наградили по 7-ми номинациям. Призы им вручили известные представители спортивной общественности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi