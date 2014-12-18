Центр спортивных исследований приступил к отбору победителей года

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований (ЦСИ) во второй раз планирует осуществить проект "Победители года".

Как сообщили Report из центра, проект пройдет в несколько этапов.

Первый этап - по итогам 2014 года по различным номинациям проведут опрос между спортивными журналистами ведущих СМИ. В отличие от прошлогоднего опроса, на этот раз респондентам предоставят возможность выбрать победителей не по 7-ми, а по 8-ми номинациям:

1. Спортивный деятель года;

2. Местный футболист года;

3. Местный спортсмен года (по другим видам);

4. Иностранный спортсмен года (по всем видам);

5. Команда года (по всем коллективным видам спорта);

6. Главный тренер года (по всем видам спорта);

7. Спортивный журналист года;

8. Пресс-секретарь года

С другой стороны, по большинству номинаций предложат конкретных кандидатов. В то же время, респондентам предоставят возможность указать своего кандидата. Каждый респондент сможет проголосовать за одного человека, либо указать собственную кандидатуру, что преследует целью упростить отбор.

Второй этап - после завершения опроса Экспертная комиссия Центра спортивных исследований на основе голосов определит победителей.

Третий этап - на мероприятии с участием представителей СМИ и спортивной общественности победителям вручат ценные подарки.

Экспертная комиссия ЦСИ предлагает следующих кандидатов:

1. Спортивный деятель года

- Азад Рагимов - министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор I Европейских игр "Баку-2015"

- Чингиз Гусейнзаде - вице-президент Национального олимпийского комитета

- Ровнаг Абдуллаев - президент АФФА

- Фазиль Мамедов - президент Федерации борьбы Азербайджана и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана

- Другие (имя и фамилия кандидата)

2. Спортсмен года

- Гаджи Алиев (чемпион Европы и мира по свободной борьбе)

- Амиль Гасымов (чемпион мира по самбо)

- Саид Гулиев (олимпийский чемпион среди юношей по таэквондо)

- Борис Етов (талантливый спортсмен, принесший Азербайджану первую олимпийскую медаль в гребле)

- Полина Рагимова (волейбол, южно-корейский клуб "Hyunday" и национальная команда Азербайджана)

- Яна Алексеева (серебряный призер чемпионата мира по боксу)

- Другие (имя и фамилия кандидата)

3. Местный футболист года

- Кара Караев ("Карабах")

- Бадави Гусейнов ("Карлсруэ", Германия)

- Рахид Амиргулиев ("Хазар-Лянкяран")

- Миргусейн Сеидов ("Нефтчи")

- Другие (имя и фамилия кандидата)

4. Иностранный спортсмен года

- Эрнест Нфор ("Нефтчи")

- Рейнальдо дос Сантос Силва ("Карабах")

- Ричард Алмейда ("Карабах")

- Аниш Гири ("SOCAR Azerbaijan")

- Тори Диксон ("Рабите")

- Другие (имя и фамилия кандидата)

5. Команда года (по коллективным видам спорта)

- Национальная женская волейбольная команда Азербайджана

- футбольная команда "Карабах"

- юношеская сборная футбольная команда Азербайджана до 17 лет

- Сборная команда по групповым упражнениям по художественной гимнастике

- клуб бокса "Baku Fires"

- Другие (имя и фамилия кандидата)

6. Главный тренер года (по всем видам спорта)

- Беюкага Гаджиев (бывший главный тренер "Нефтчи")

- Гурбан Гурбанов ("Карабах")

- Александр Червяков (Азербайджанская женская сборная по волейболу)

- Нурипаша Талыбов ("Baku Fires")

- Другие (имя и фамилия кандидата)

7. Спортивный журналист года

8. Пресс-секретарь года

Отметим, что первый проект был осуществлен в конце 2013 года. Опрос с участием 34-х СМИ вызвал достаточный резонанс. Победителей наградили по 7-ми номинациям. Призы им вручили известные представители спортивной общественности.