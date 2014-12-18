Центр спортивных исследований приступил к отбору победителей года

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Центр спортивных исследований (ЦСИ) во второй раз планирует осуществить проект "Победители года".
Как сообщили Report из центра, проект пройдет в несколько этапов.
Первый этап - по итогам 2014 года по различным номинациям проведут опрос между спортивными журналистами ведущих СМИ. В отличие от прошлогоднего опроса, на этот раз респондентам предоставят возможность выбрать победителей не по 7-ми, а по 8-ми номинациям:
1. Спортивный деятель года;
2. Местный футболист года;
3. Местный спортсмен года (по другим видам);
4. Иностранный спортсмен года (по всем видам);
5. Команда года (по всем коллективным видам спорта);
6. Главный тренер года (по всем видам спорта);
7. Спортивный журналист года;
8. Пресс-секретарь года
С другой стороны, по большинству номинаций предложат конкретных кандидатов. В то же время, респондентам предоставят возможность указать своего кандидата. Каждый респондент сможет проголосовать за одного человека, либо указать собственную кандидатуру, что преследует целью упростить отбор.
Второй этап - после завершения опроса Экспертная комиссия Центра спортивных исследований на основе голосов определит победителей.
Третий этап - на мероприятии с участием представителей СМИ и спортивной общественности победителям вручат ценные подарки.
Экспертная комиссия ЦСИ предлагает следующих кандидатов:
1. Спортивный деятель года
- Азад Рагимов - министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор I Европейских игр "Баку-2015"
- Чингиз Гусейнзаде - вице-президент Национального олимпийского комитета
- Ровнаг Абдуллаев - президент АФФА
- Фазиль Мамедов - президент Федерации борьбы Азербайджана и президент Федерации велосипедного спорта Азербайджана
- Другие (имя и фамилия кандидата)
2. Спортсмен года
- Гаджи Алиев (чемпион Европы и мира по свободной борьбе)
- Амиль Гасымов (чемпион мира по самбо)
- Саид Гулиев (олимпийский чемпион среди юношей по таэквондо)
- Борис Етов (талантливый спортсмен, принесший Азербайджану первую олимпийскую медаль в гребле)
- Полина Рагимова (волейбол, южно-корейский клуб "Hyunday" и национальная команда Азербайджана)
- Яна Алексеева (серебряный призер чемпионата мира по боксу)
- Другие (имя и фамилия кандидата)
3. Местный футболист года
- Кара Караев ("Карабах")
- Бадави Гусейнов ("Карлсруэ", Германия)
- Рахид Амиргулиев ("Хазар-Лянкяран")
- Миргусейн Сеидов ("Нефтчи")
- Другие (имя и фамилия кандидата)
4. Иностранный спортсмен года
- Эрнест Нфор ("Нефтчи")
- Рейнальдо дос Сантос Силва ("Карабах")
- Ричард Алмейда ("Карабах")
- Аниш Гири ("SOCAR Azerbaijan")
- Тори Диксон ("Рабите")
- Другие (имя и фамилия кандидата)
5. Команда года (по коллективным видам спорта)
- Национальная женская волейбольная команда Азербайджана
- футбольная команда "Карабах"
- юношеская сборная футбольная команда Азербайджана до 17 лет
- Сборная команда по групповым упражнениям по художественной гимнастике
- клуб бокса "Baku Fires"
- Другие (имя и фамилия кандидата)
6. Главный тренер года (по всем видам спорта)
- Беюкага Гаджиев (бывший главный тренер "Нефтчи")
- Гурбан Гурбанов ("Карабах")
- Александр Червяков (Азербайджанская женская сборная по волейболу)
- Нурипаша Талыбов ("Baku Fires")
- Другие (имя и фамилия кандидата)
7. Спортивный журналист года
8. Пресс-секретарь года
Отметим, что первый проект был осуществлен в конце 2013 года. Опрос с участием 34-х СМИ вызвал достаточный резонанс. Победителей наградили по 7-ми номинациям. Призы им вручили известные представители спортивной общественности.
Sport DepartmentАвтор новости
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