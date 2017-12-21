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    Азербайджанский волейбольный клуб "Локомотив" вышел в 1/8 финала Кубка Челендж

    Железнодорожники отстранили от борьбы португальскую команду Фонте Бастардо в золотом сете

    Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Мужская волейбольная команда "Локомотив" вышла в 1/8 финала Кубка Челендж. Как сообщает Report, "железнодорожники" в 1/16 финала отстранили от борьбы португальскую команду "Фонте Бастардо" в "золотом сете".

    Бакинские волейболисты, хотя и проиграли сопернику в прямых сетах со счетом 3:0, однако буквально вырвали победу у португальцев в "золотом сете" со счетом 25:23.

    Отметим, что в 1/8 финала "Локомотив" встретится с греческой "Олимпиакос". Первые матчи пройдут 16 - 18 января, ответные встречи состоятся 30 января - 1 февраля.

    Кубок Челендж

    1/16 финала, ответная встреча

    "Фонте Бастардо" (Португалия) - "Локомотив" (Азербайджан) - 3:0 (25:13, 25:20, 25:13)

    Золотой сет - 23:25

    Арбитры: Мауро Карло Гойтре (Италия) 

    Эхсанолла Рейаийан (Франция)

    Прая-да-Витория (Португалия)

    Первый матч - 1:3.

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