Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

В столице Румынии Бухаресте с 26 июля по 3 августа проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте до 20 и 23 лет.
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Сегодня на помост вышел Фуган Алиев, представляющий страну в весовой категории 81 кг среди юношей до 23 лет.
В рывке азербайджанский спортсмен поднял 138 кг и занял в этом упражнении 9-е место, однако Ф.Алиев успешно выступил в толчке, подняв 179 кг.
Этот результат принес Ф.Алиеву серебро чемпионата Европы.
Фуган, показавший в сумме 317 кг (138+179), занял 4-е место в итоговом зачете.