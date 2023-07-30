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Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы В столице Румынии Бухаресте с 26 июля по 3 августа проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте до 20 и 23 лет.
Командные
30 июля 2023 г. 20:47
Азербайджанский тяжелоатлет завоевал серебряную медаль на чемпионате Европы

В столице Румынии Бухаресте с 26 июля по 3 августа проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике среди молодежи в возрасте до 20 и 23 лет.

Как сообщили Report в Федерации тяжелой атлетики Азербайджана, в соревнованиях принимают участие 394 спортсмена (187 женщин и 207 мужчин) из 34 стран мира. К борьбе за медали подключились и члены азербайджанской сборной.

Сегодня на помост вышел Фуган Алиев, представляющий страну в весовой категории 81 кг среди юношей до 23 лет.

В рывке азербайджанский спортсмен поднял 138 кг и занял в этом упражнении 9-е место, однако Ф.Алиев успешно выступил в толчке, подняв 179 кг.

Этот результат принес Ф.Алиеву серебро чемпионата Европы.

Фуган, показавший в сумме 317 кг (138+179), занял 4-е место в итоговом зачете.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan ağırlıqqaldıranı Avropa birinciliyində gümüş medal qazanıb

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