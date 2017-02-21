Азербайджанский клуб выйдет на очередной матч Лиги чемпионов

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня Азербайджанский женский волейбольный клуб "Телеком" выйдет на матч пятого тура Лиги чемпионов.

Как сообщает Report, на матче пятого тура в группе А соперником команды будет польский клуб "Химик".

Встреча пройдет в городе Щецин на стадионе "Азоты Арена" и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

Игру рассудят рефери Блаз Маркел (Словения) и Стефан Бернстром (Щвеция).

По итогам четвертого тура "Химик" с 6 очками занимает 3-е место в группе А.

"Телеком", который пока не смог набрать очков, находится на самом последнем месте в списке.

Первое и второе места в группе занимают итальянские команды "Модена" и "Конельяно". У каждой из них соответственно на счету 11 и 7 очков.

Лига Чемпионов, V тур

Группа А

21:00. "Химик" (Польша) - "Телеком" (Азербайджан)

Судьи: Блаз Маркел (Словения) и Стефан Бернстром (Щвеция)