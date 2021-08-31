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Азербайджанские регбисты примут участие в молодежном турнире в Грузии

Азербайджанские регбисты примут участие в молодежном турнире в Грузии Азербайджанский регби-клуб "Карабах" пригласили на международный молодежный турнир по регби, который проведут в Грузии
Командные
31 августа 2021 г. 16:39
Азербайджанские регбисты примут участие в молодежном турнире в Грузии

Азербайджанский регби-клуб "Карабах" пригласили на международный молодежный турнир по регби в Грузии.

Как сообщает Report, турнир пройдет в Тбилиси 10 октября.

Принять участие в соревнованиях смогут спортсмены 2011-2012 годов рождения. В групповом раунде 8 команд поборются за выход в полуфинал. Победителей и призеров наградят кубком, медалями и дипломами.

Регби-клуб "Карабах" основан в 2015 году и и функционирует в качестве некоммерческого проекта, в рамках которого дети и подростки привлекаются к тренировкам на бесплатной основе. На счету команды - многочисленные трофеи с различных международных и местных соревнований.

Цель клуба - популяризировать этот олимпийский вид спорта в Азербайджане. Спортсмены национальной сборной по регби являются воспитанниками "Карабаха".

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