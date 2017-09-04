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    Азербайджанские дзюдоисты вернулись из Венгрии в Баку с 4 медалями

    Их встретили представители Федерации дзюдо Азербайджана, спортивной общественности, журналисты и члены семей© judo.az

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанские дзюдоисты вернулись с организованного в столице Венгрии чемпионата мира на родину с успехом.

    Как сообщает Report, членов сборной, завоевавших по 2 серебряных и бронзовых медалей в аэропорту Гейдара Алиева встретили представители Федерации дзюдо Азербайджана, спортивной общественности, журналисты и члены семей.

    Отметим, что на чемпионате мира серебряные медали завоевали Орхан Сафаров (60 кг), Рустам Оруджов (73 кг), бронзовые – Эльмар Гасымов (100 кг) и Ирина Киндзерская (+78 кг).

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