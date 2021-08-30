Жительница Шуши: Я так счастлива, будто мне снова 15 лет

Жительница Шуши: Я так счастлива, будто мне снова 15 лет

"Хвала Всевышнему, через 29 лет я приехала в свой родной город. Чувствую себя очень счастливой. Я благодарю Аллаха, который дал нам это счастье, и преклоняюсь перед душами наших шехидов, отдавших свои жизни. Да помилует их Аллах. А нашим ветеранам и солда

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