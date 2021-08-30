Жительница Шуши: Я так счастлива, будто мне снова 15 лет

"Хвала Всевышнему, через 29 лет я приехала в свой родной город. Чувствую себя очень счастливой. Я благодарю Аллаха, который дал нам это счастье, и преклоняюсь перед душами наших шехидов, отдавших свои жизни. Да помилует их Аллах. А нашим ветеранам и солдатам, сражавшимся за Родину, желаю здоровья".
Об этом в интервью Report сказала жительница Шуши Самира Сафарова, приехавшая в родной город спустя 29 лет.
Несмотря на радость от возвращения в Шушу спустя много лет, она испытывает сожаление по поводу увиденного: "Армяне разрушили наши дома, на их месте остались ужасающие руины".
С.Сафарова говорит, что уехала из Шуши в 15-летнем возрасте: "Я так счастлива, будто мне снова 15 лет. Как будто я вернулась в те дни. Но я очень огорчилась от того, что увидела на месте отчего дома. К сожалению, на месте нашего дома остались руины. Однако мы не такие дикие как армяне, мы возродим места, превращенные ими в руины".