Здесь любая неосторожность может привести к трагедии

Это мой второй визит в освобожденный от вражеской оккупации Физулинский район. 7 ноября прошлого года, когда 44-дневная Отечественная война еще не закончилась, я с группой журналистов посетил освобожденные от оккупации Джебраильский и Физулинский районы.

Это мой второй визит в освобожденный от вражеской оккупации Физулинский район. 7 ноября прошлого года, когда 44-дневная Отечественная война еще не закончилась, я с группой журналистов посетил освобожденные от оккупации Джебраильский и Физулинский районы. В то время шла война, территория была более опасной.

26 января Минобороны Азербайджана вновь организовало поездку группы журналистов на освобожденные от оккупации территории - в физулинское село Горадиз. Мы выехали из Баку, у въезда в Физули нас встретили пресс-секретарь Минобороны полковник-лейтенант Анар Эйвазов, замначальника Управления инженерных войск министерства полковник Джейхун Джафаров, другие офицеры и сотрудники полиции. Они поручили нам максимально соблюдать правила безопасности, так как территория очень опасна. Наши земли, около 30 лет находившиеся под пятой врага, были заминированы армянами, а при бегстве армяне оставили “сюрпризы”.

Сначала мы побывали в селе Горадиз - одном из первых жилых пунктов, освобожденных от оккупации. Армяне разрушили и разгромили Горадиз, как и другие наши села. Все дома пришли в негодность. Здесь большая часть территории заминирована противником. Мифологизированная врагом "линия Оганяна" была прорвана частями и подразделениями наших инженерных войск в первые дни 44-дневной Отечественной войны.

А.Эйвазов рассказывает, что на начальном этапе Отечественной войны были открыты проходы к минно-взрывным заграждениям противника, обеспечен проход войск через заграждения и завалы: “Даже при отступлении противник установил на путях передвижения и дорогах большое количество минно-взрывных заграждений, подготовил мосты к взрыву и, взорвав часть из них, создал преграды и завалы. В ходе наступления инженерные подразделения провели инженерную разведку этих преград и обезвредили минно-взрывные заграждения. Кроме того, вокруг взорванных мостов подготовлены альтернативные пути там, где возможно, а где невозможно, посредством танковых мостоукладчиков построены новые мосты, обеспечено бесперебойное движение войск".

Затем состоялась практическая демонстрация некоторых задач, выполняемых саперами инженерных войск азербайджанской армии. Саперы расчистили от мин системы коммуникаций, дороги и посевные угодья на территории. Нам каждый раз вновь и вновь поручают не выходить за пределы полосы и отмеченных областей. Произойти может что угодно, поэтому мы сохраняем бдительность.

Следующим пунктом посещения группы из Баку является село Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. Саперы продолжают расчищать эти территории от мин и боеприпасов. Село Ашагы Абдуррахманлы было освобождено от врага в тот же день, что и село Горадиз, - 27 сентября.

Замначальника Управления инженерных войск Джейхун Джафаров в беседе с нами рассказал, что на сегодняшний день более 2 200 гектаров посевных площадей в Джебраильском, Физулинском и Агдамском районах полностью расчищены от мин и неразорвавшихся боеприпасов. Кроме того, очищены 92 гектара территории иного назначения. "В общей сложности восстановлено 135,5 километров дорог и проложено 80 километров новых дорог. В ходе полной расчистки территории от мин и неразорвавшихся боеприпасов были обнаружены и обезврежены 1 453 противотанковые, 5 420 противопехотных мин и 17 500 единиц боеприпасов различного калибра”.

Полковник отметил, что в ходе Отечественной войны в боевых действиях погибли 27 военнослужащих инженерных войск, 143 получили ранения.

Один из солдат-саперов объясняет на практике, как территории расчищаются от мин. С начала Отечественной войны он участвовал в боях в Джебраильском и Физулинском районах. Солдат говорит, что соответствующими распоряжениями Верховного главнокомандующего был награжден медалями “За освобождение Джебраила” и “За освобождение Физули”.

Он сообщает, что при обнаружении мин и неразорвавшихся боеприпасов мина предварительно помечается флажками, а при обнаружении боеприпасов, обезвреживание которых невозможно, сообщается командиру группы: "Правила безопасности на территориях обеспечены в полном объеме. Мы гордимся этой работой”.

В завершение поездки офицеры Минобороны сопровождают нас на территорию, где находится механическая миноочистительная техника. Эта техника обеспечивает безопасность живой силы на территории. Обнаружив мину в земле, техника обезвреживает ее на месте.

Еще многое предстоит сделать на освобожденных от оккупации территориях, будут построены новые дома, школы, сады... Карабах превратится в рай, здесь закипит жизнь...

Фото-видео Вугар Ханларов