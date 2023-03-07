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Заложен фундамент школы искусств, которую Казахстан построит в Физули

Заложен фундамент школы искусств, которую Казахстан построит в Физули В освобожденном от оккупации городе Физули состоялась церемония закладки фундамента Центра развития детского творчества имени Курмангазы, который будет построен за счет Казахстана
Карабах
7 марта 2023 г. 16:17
Заложен фундамент школы искусств, которую Казахстан построит в Физули

В освобожденном от оккупации городе Физули состоялась церемония закладки фундамента Центра развития детского творчества имени Курмангазы, который будет построен за счет Казахстана.

Как сообщает Report, в церемонии приняли участие специальный представитель президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район Эмин Гусейнов, посол Казахстана в Азербайджане Сержан Абдыкаримов, председатель совета директоров холдинга BI-Group Айдын Рахимбаев и другие официальные лица.

Согласно проекту, школа искусств будет расположена в городе Физули на территории общей площадью 1,5 гектара. В школе, которая будет состоять из двухэтажного здания площадью 2708 квадратных метров, планируется создать необходимые условия для обучения 600 учеников. Здесь будет организовано обучение искусству ханенде, ковроткачеству, скульптуре и ювелирному искусству, музыке и живописи, а также графическому дизайну.

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Версия на английском языке Foundation of art school to be built by Kazakhstan laid in Azerbaijan's Fuzuli
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstanın Füzulidə tikəcəyi incəsənət məktəbinin təməli qoyulub

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