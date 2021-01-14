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Закир Гасанов встретился с послом Японии в Азербайджане

Закир Гасанов встретился с послом Японии в Азербайджане 14 января Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Японии в нашей стране Дзюнити Вада
Карабах
14 января 2021 г. 17:46
Закир Гасанов встретился с послом Японии в Азербайджане
Закир Гасанов

14 января министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с новоназначенным чрезвычайным и полномочным послом Японии в нашей стране Дзюнити Вада.

Как передает Report, об этом сообщили в Минобороны Азербайджана.

Особо отметив усилия, направленные на укрепление сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Японией во многих сферах, министр обороны пожелал послу успехов в его дипломатической деятельности.

Выразив удовлетворенность началом дипломатической миссии в Азербайджане, посол отметил, что приложит все усилия для развития азербайджано-японских отношений, в частности сотрудничества в военной сфере.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по перспективам развития сотрудничества между двумя странами в военной сфере и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке Zakir Həsənov Yaponiyanın Azərbaycandakı yeni səfiri ilə görüşüb

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