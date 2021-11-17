Захарова: Необходимо принять меры по успокоению ситуации

"В первую очередь необходимо принять меры по успокоению ситуации, чем занимаются наши профильные ведомства и, в первую очередь, президент России".

"В первую очередь необходимо принять меры по успокоению ситуации, чем занимаются наши профильные ведомства и, в первую очередь, президент России".

Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что Москва, выступая посредником, делает свою работу, целью которой является достижения мира в регионе: "У каждой стороны есть свои интересы. Какие-то из них противоречат нашему представлению по развитию ситуации, какие-то совпадают. В данном случае мы знаем, что необходимо было предпринять экстренно для того, чтобы ситуация не усугублялась и пришла в мирное русло. Мы сконцентрированы на этом".