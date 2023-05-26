ЮНМАС: Азербайджан проделал большую работу в направлении разминирования

Азербайджан проделал большую работу в направлении разминирования.

Азербайджан проделал большую работу в направлении разминирования.

Как передает Report, об этом заявила Директор Агентства ООН по разминированию (ЮНМАС) Илен Кон в онлайн-обращении к участникам международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

По словам Кон, ООН продолжит оказывать странам помощь в разминировании и содействовать предотвращению распространения мин: "К сожалению, Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами. Несмотря на это, правительство Азербайджана проделало значительную работу в направлении разминирования".

Она также выразила благодарность сотрудникам Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) за сотрудничество.