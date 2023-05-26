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ЮНМАС: Азербайджан проделал большую работу в направлении разминирования

ЮНМАС: Азербайджан проделал большую работу в направлении разминирования Азербайджан проделал большую работу в направлении разминирования.
Карабах
26 мая 2023 г. 11:02
ЮНМАС: Азербайджан проделал большую работу в направлении разминирования

Азербайджан проделал большую работу в направлении разминирования.

Как передает Report, об этом заявила Директор Агентства ООН по разминированию (ЮНМАС) Илен Кон в онлайн-обращении к участникам международной гуманитарной конференции по разминированию на тему "Борьба с минными угрозами – путь к устойчивому развитию".

По словам Кон, ООН продолжит оказывать странам помощь в разминировании и содействовать предотвращению распространения мин: "К сожалению, Азербайджан входит в число стран, наиболее загрязненных минами. Несмотря на это, правительство Азербайджана проделало значительную работу в направлении разминирования".

Она также выразила благодарность сотрудникам Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) за сотрудничество.

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Версия на английском языке UNMAS: Azerbaijan done lot of work towards mine clearance

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