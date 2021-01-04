Видеокадры из Азыхской пещеры

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из Азыхской пещеры, расположенной на территории освобожденного от оккупации Ходжавендского района.
Report представляет эти кадры:
Видеокадры из Азыхской пещерыВидеокадры из Азыхской пещеры Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из Азыхской пещеры, расположенной на территории освобожденного от оккупации Ходжавендского района
Карабах
4 января 2021 г. 15:18
https://static.report.az/photo/d2a4a351-6b44-3efa-aebb-8673d98814b7.jpg
Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из Азыхской пещеры, расположенной на территории освобожденного от оккупации Ходжавендского района.
Версия на английском языке Video footage of Azykh cave
Версия на азербайджанском языке Azıx mağarasının görüntüləri