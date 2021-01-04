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Видеокадры из Азыхской пещеры

Видеокадры из Азыхской пещеры Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из Азыхской пещеры, расположенной на территории освобожденного от оккупации Ходжавендского района
Карабах
4 января 2021 г. 15:18
Видеокадры из Азыхской пещеры

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из Азыхской пещеры, расположенной на территории освобожденного от оккупации Ходжавендского района.
Report представляет эти кадры:

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Версия на английском языке Video footage of Azykh cave
Версия на азербайджанском языке Azıx mağarasının görüntüləri

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