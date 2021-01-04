Видеокадры из Азыхской пещеры

Видеокадры из Азыхской пещеры

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из Азыхской пещеры, расположенной на территории освобожденного от оккупации Ходжавендского района

https://static.report.az/photo/d2a4a351-6b44-3efa-aebb-8673d98814b7.jpg https://static.report.az/photo/d2a4a351-6b44-3efa-aebb-8673d98814b7.jpg

Министерство обороны Азербайджана распространило кадры из Азыхской пещеры, расположенной на территории освобожденного от оккупации Ходжавендского района.

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Версия на английском языке Video footage of Azykh cave

Версия на азербайджанском языке Azıx mağarasının görüntüləri