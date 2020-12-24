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Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель

Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель "Мы восстановим все наши города и села, населенные пункты, люди вернутся сюда, и мы будем жить на нашей земле вечно"
Карабах
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24 декабря 2020 г. 17:03
Верховный главнокомандующий: Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель

"Губадлинский район - один из живописнейших районов нашей страны. В короткий срок здесь будут выполнены все необходимые реставрационные работы. Привлечены и приглашены зарубежные эксперты, они проведут все оценочные работы".

Как сообщает Report, об этом в ходе визита в освобожденные от оккупации Губадлинский и Зангиланский районы заявил президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

"Собираются видеосвидетельства и фотографии, подсчитывается нанесенный ущерб. Они нещадно эксплуатировали наши земли, наши природные ресурсы. В Зангиланском районе эксплуатировался золотой рудник. Армянское государство ответит за все. Мы восстановим все наши города и села, населенные пункты, люди вернутся сюда, и мы будем жить на нашей земле вечно. Отныне никто не сможет изгнать нас с наших земель", - подчеркнул глава государства.

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Версия на азербайджанском языке Ali Baş Komandan: "Bundan sonra heç kim bizi öz torpağımızdan çıxara bilməz"

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