В украинском СМИ опубликована статья о военных преступлениях Армении против Азербайджана

Понятие военных преступлений возникло с интерпретацией международного гуманитарного права в конце XIX и начале XX веков. Гаагские конвенции, принятые в 1899 и 1907 годах, направлены на запрещение использования воюющими сторонами тех или иных средств и мет

Понятие военных преступлений возникло с интерпретацией международного гуманитарного права в конце XIX и начале XX веков. Гаагские конвенции, принятые в 1899 и 1907 годах, направлены на запрещение использования воюющими сторонами тех или иных средств и методов.

Как сообщает Report, все это нашло отражение в статье "Военные преступления против Украины и Азербайджана", опубликованной на украинском портале depo.ua .

Авторами статьи являются старший советник Центра анализа международных отношений Шахмар Гаджиев и руководитель Центра внутренних и политических исследований Украины, доктор экономических наук Вячеслав Потапенко.

Указывается, что в прошлом веке вместе с международными соглашениями возникли комплексные правовые нормы ведения войны, в частности, по использованию нелегального оружия как во внутренних, так и внешних вооруженных конфликтах. Сегодня эти нормы называются "Международное гуманитарное право". С этой целью и Украина, и Азербайджан столкнулись с военными преступлениями во время кровопролитных конфликтов, а российско-украинская война продолжается по сей день.

Военные преступления Армении с 1992-1994 годов до сих пор и даже после второй Карабахской войны были также определены независимыми международными отчетами. Согласно официальным данным, Армения нарушила международное гуманитарное право и правила настолько, что виновники этих преступлений, выявление этих действий и обращение в существующую юрисдикцию становятся важными на этом этапе.

"Кроме того, в марте 2022 года ООН создала Независимую международную следственную комиссию по Украине, создавшую аналогичный отчет для Генеральной Ассамблеи ООН. В последнем отчете комиссии за октябрь 2022 года отмечено, что в ходе первого расследования Комиссия установила, что военные преступления, нарушения прав человека и международного гуманитарного права совершались в Украине с 24 февраля 2022 года. Вооруженные силы России несут ответственность за подавляющее большинство выявленных нарушений", - говорится в статье.

В следующей части статьи показаны факты, связанные с военными преступлениями против Украины и Азербайджана, нарушениями международного гуманитарного права. Отмечалось, что Независимая международная комиссия по расследованию зафиксировала случаи массовых расстрелов, незаконных арестов, пыток, жестокого обращения, незаконной депортации, изнасилований и других форм сексуального насилия на территориях, оккупированных Вооруженными силами России. "Число жертв среди гражданского населения продолжает расти. С 24 февраля по 17 октября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 6 306 погибших и 9 602 раненых на территории Украины. Многомесячные бои нанесли серьезный ущерб инфраструктуре страны, тысячам жилых домов, медицинскому и образовательному секторам. Миллионы людей потеряли свои дома и были вынуждены бежать (середина октября 2022 г.). Более семи миллионов человек нашли убежище за границей из Украины, и более шести миллионов являются внутренне перемещенными лицами", - пишет depo.ua.

Отмечается, что ущерб, нанесенный войной Украине, приближается к 350 миллиардам долларов США.

Особое место авторы уделили и военным преступлениям армян против Азербайджана. Так, в середине 20 века армянские военные преступления на время сократились и проявлялись лишь в деятельности террористических организаций, которые тайно действовали в регионах Ближнего Востока и Европы, населенных армянами. Среди них "Секрет свободы Армении", "Армянская армия" - ASALA (1975), "Команда правосудия по геноциду армян" - JCAG (1975), "Новое армянское сопротивление" - NAR (1977) и армянские террористы, принадлежавшие к другим экстремистам. Группы во Франции, Швейцарии, Италии, США, Ливане, Турции совершали нападения на турецких официальных лиц в Иране и Великобритании, что повлекло гибель более 30 турецких дипломатов. В 1970-1990 годах армянские террористические организации совершили сотни террористических актов, повлекших смерть более 70 человек. Они способствовали принятию определенных международных правовых актов,

В 1980-х годах появились территориальные претензии Армении к Карабахскому региону Азербайджана, в результате чего деятельность армянских террористических организаций была направлена ​​на Азербайджан.

Во второй половине 1980-х годов армянские террористы взрывали пассажирские автобусы и поезда метро в Азербайджане, что было зафиксировано как террористические акты. Насильственные действия, совершенные в конце 1980-х – начале 1990-х годов, повлекли гибель более 2000 человек.

После этих случаев, после обретения независимости в 1991 году, Республика Армения фактически оккупировала территории Азербайджанской Республики, прибегнув к терроризму, выдвигая свои территориальные претензии против Азербайджана.

Более 6000 армян, проживающих в Ливане, Сирии, Иране, России, Франции, Украине, Болгарии, Греции и Соединенных Штатах, были оснащены и финансированы армянской диаспорой. Они активно участвовали в мероприятиях, которые заставили более миллиона азербайджанцев покинуть свою международно признанную территорию. Среди них были такие известные террористы – Монте Мелконян, Вазген Сислян и Грант Маргарян.

В период оккупации террористическая тактика широко применялась для устрашения азербайджанского населения. Среди многочисленных фактов можно привести пример судьбы города Ходжалы, в котором в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года было зверски убито 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин и 63 ребенка. На первом этапе в начале 1990-х годов происходило угнетение азербайджанцев со стороны армян, численно превосходивших в этом регионе.