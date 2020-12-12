В Отечественной войне погибли 14 военнослужащих-выходцев из Грузии

14 наших военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, которую Азербайджанская армия с триумфом завершила за 44 дня, являются выходцами из Грузии

14 наших военнослужащих, ставших шехидами в Отечественной войне, которую Азербайджанская армия с триумфом завершила за 44 дня, являются выходцами из Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев во время выступления на видеоконференции, посвященной Дню памяти общенационального лидера Гейдара Алиева.

По его словам, это новый яркий пример любви и самоотверженности азербайджанцев Грузии к Родине: "Преклоняюсь перед душами наших шехидов. Посольство оказало поддержку в организации поминальных церемоний наших шехидов в Грузии, поездке родственников в Азербайджан. В мечетях в регионах Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, почтили память наших шехидов, зачитали молитвы за упокой их душ".

Ф.Гулиев сказал, что с первых дней начала деоккупационной войны за территориальную целостность Азербайджана наши соотечественники в Грузии демонстрировали поддержку и солидарность.